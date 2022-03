Stad Antwerpen lanceert vervolg op antidiscriminatiecampagne ‘Allemaal Antwerpenaar’

De vervolgcampagne komt er in aanloop naar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart en omvat onder meer een vijfdelige podcast, affiches en ook een installatie in de Stadsfeestzaal. Bij die laatste werden ‘merci-boodschappen’ verzameld: kaartjes waarop verschillende slachtoffers de omstaanders die voor hen zijn opgekomen bedanken. Op 21 maart verhuist de installatie naar het Centraal Station.

“Natuurlijk weten we dat het niet altijd makkelijk is in te gaan tegen intimidatie, daarom moeten we hier als stad voor zorgen dat mensen de moed hebben om dit een halt toe te roepen en op te komen voor zij die geïntimideerd worden”, zegt schepen voor Marketing en Communicatie Erica Caluwaerts (Open Vld). “Daarnaast willen we de moedige mensen bedanken die net wél in de bres springen.”