Stad Antwerpen is klachten over Astridplein beu en plant volledige heraanleg: “Allesbehalve een wauw-gevoel nu”

Grondrecht en Greenpeace dagvaarden Lantis om vervuiling rond 3M-fa­briek

7:53 Het burgercollectief Grondrecht en milieuorganisatie Greenpeace hebben gisteren een milieustakingsvordering ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen tegen Oosterweel-bouwheer Lantis en aannemersconsortium Rinkoniên, in het kader van de PFOS-vervuiling in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Dat melden ze in een gezamenlijk persbericht.