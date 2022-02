Stad Antwerpen gaat camera’s in kinderdagverblijven plaatsen: “Om incidenten te vermijden”

ANTWERPENHet Antwerpse stadsbestuur installeert momenteel camera’s bij kinderdagverblijven om wantoestanden en drama’s zoals in ’t Sloeberhuisje in Gent te voorkomen, of bij Kiddy Watch in 2017 in Antwerpen zelf. Na een melding kan de directie de beelden bekijken of kan de politie ze opvragen. De ouders en de begeleiders kunnen ze niet bekijken. “We beschermen daarmee zowel onze kinderen als onze medewerkers.”

Het Antwerps stadsbestuur is al sinds april 2020 bezig met dit project en het werd intussen al goedgekeurd op de gemeenteraad. De gruwelijke feiten in ’t Sloeberhuisje in Gent hebben op het besluit dus geen invloed gehad, net zoals de gruwelijke beelden uit 2017 uit de private kinderdagverblijven van Kiddy Watch in Antwerpen. Op de beelden was te zien hoe een kinderverzorgster een baby hardhandig aanpakte. De feiten kwamen aan het licht nadat de ouders blauwe plekken opmerkten bij hun kind en bezorgd naar de kinderopvang stapte.

“Flauwe excuses”

“Onze begeleiders zijn erg aangedaan van dat soort feiten en de recente gebeurtenissen in Gent”, zegt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Er is onvrede en boosheid in de sector en door de flauwe excuses van zowel het voormalige Kind en Gezin als Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) wordt heel de sector in een kwaad daglicht gezet, terwijl de meeste begeleiders hun job goed doen, met hart en ziel, met liefde en verantwoordelijkheidsgevoel.”

Volledig scherm Schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). © Klaas De Scheirder

De stad heeft 725.000 euro vrijgemaakt om die camera’s te installeren. In vijf stedelijke kinderdagverblijven zijn die intussen al operationeel. De rest volgt zo snel mogelijk. Private crèches die camera’s willen installeren, kunnen rekenen op een toelage van de stad voor de helft van de gemaakte kosten.

Privacy

“Via camera’s kunnen we de rotte appels eruit halen”, gaat de schepen verder. “Wie over de schreef gaat, wordt ontslagen, maar het is niet altijd evident om bepaalde feiten te bewijzen. Met camera’s kan dat wel. Na een formele klacht kan onze directie de beelden bekijken en als blijkt dat er een strafbaar feit is gepleegd, zal de stad ook klacht neerleggen. Als er rechtstreeks een klacht binnenkomt bij de politiek, moeten wij de beelden vrijgeven aan de politie. Het is dus niet zo dat ouders bijvoorbeeld live kunnen meevolgen wat er gebeurt in het verblijf. Ouders en begeleiders zelf kunnen de beelden niet opvragen.”

De stad is niet over één nacht ijs gegaan. Omwille van privacy moest er ook met de vakbonden rond tafel gezeten worden. “Niemand houdt natuurlijk van camera’s, dan krijg je het gevoel dat je door big brother in het oog wordt gehouden, maar de Privacycommissie heeft heel duidelijke regels van waar camera’s geplaatst mogen worden, wat gefilmd mag worden en wie de beelden mag bekijken. Het is ook zo dat we het personeel hiermee kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld agressieve ouders, waar ook al incidenten mee zijn geweest. Camera’s zijn geen tovermiddel om incidenten tegen te gaan, maar wel een goed hulpmiddel.”

Volledig scherm Crèche t Sloeberhuisje in het Gentse Mariakerke. © Sabine Van Damme

Transparant

Ait Daoud haalt ook uit naar minister Beke. “De sector moet beter gefinancierd worden vanuit Vlaanderen. De werkdruk is te hoog en de begeleiders zelf moeten ook goed begeleid kunnen worden. Bij een systematisch personeelstekort is het logisch dat je medewerkers gaat bij plaatsen maar die moeten ook veilig kunnen omgaan met de allerkleinsten in onze samenleving.”

“Het beleid moet ook transparanter en adequater optreden na incidenten. Ook zou de lijst met problematische crèches openbaar gemaakt moeten worden. Enerzijds ga je zo de verblijven aanmoedigen in regel te blijven en anderzijds kunnen ouders hun kinderen zo met een gerust gevoel achterlaten.”