Stad Antwerpen en bouwheer Oosterweel leggen nieuwe fietspaden aan

Hemiksem “Onze zoon rende nog naar binnen en kon onze hond en schildpad redden”: Buurtbewo­ners bekomen van inferno bij houtbe­drijf

“We hebben nog wat flessen cola voor de brandweerlieden gehaald. Die mensen hebben ons huis gered. Dat was het minste wat we konden doen”, zegt buurtbewoonster Michelle. Ze is duidelijk nog aangedaan van de vuurzee die zondag in haar achtertuin woedde, na de brand bij houtverwerkingsbedrijf Coppens. “Een propere tuin was leuk geweest voor de zomer, maar de komende twee maanden wordt dat niets meer.”

4 juli