Sportpaleis neemt extra maatregel om chaos op dag van Billie Eilish concert te vermijden: “Wie zich er niet aan houdt, mag vertrekken”

Ja, toen Ariana Grande de pannen van het dak in het Sportpaleis speelde was het druk. Maar het concert van Billie Eilish in het Sportpaleis belooft nog een spannendere dag voor de security-crew van het Sportpaleis te worden. Gisteren vertelden enkele die hard fans van de Britse electropop-sensatie onze krant al dat ze een eigen systeem ontwikkeld hadden om voorstekers een loef af te steken, maar ook de organisatie probeert vandaag een nieuw systeem uit.

Gekleurde bandjes

“We werken al langer met wachtzones de dag van een concert, denk aan Ariana Grande”, vertelt venuemanager Peter Dobbels. “Vandaag gaan we, na overleg met de productie van de Amsterdamse Ziggo Dome waar Billie Eilish eerder optrad, met een bandjessyteem werken. Per groepen van tweehonderd wachtenden zetten we ze in wachtzones en krijgen ze een gekleurd bandje. Dit systeem moet de bewegingsvrijheid waarborgen: als ze honger hebben, naar toilet willen of de merchandise-shop een bezoekje willen brengen, kunnen ze achteraf terug naar hun toegewezen wachtzone. Het voordeel van deze werking is dat niemand kan voorkruipen.” In totaal kunnen 3000 van de 5000 tickethouders van het middelplein zich hiervoor aanmelden. De bezoekers met toegewezen plaatsen worden gevraagd pas om 18.30 naar het Sportpaleis af te zakken.

Het systeem zou ook akkefietjes onderling moeten vermijden: “Het is wanneer wachtenden naar toilet moeten of honger krijgen, dat er discussies ontstaan. In de wachtzone kunnen ze rustig zitten tot de security ze groep per groep naar het middenplein begeleidt. De zones zorgen ook voor wat sociale controle, ik heb al een aantal bezorgde ouders moeten geruststellen. Als iedereen zich aan dit systeem houdt, is er in principe geen probleem. Wie het niet volgt, mag echter wel naar huis vertrekken.”

LEES OOK:

Volledig scherm Billie Eilish is een Britse zangeres die Antwerpen passeert op haar 'Happier Then Ever, The World Tour'. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.