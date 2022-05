Sportjournalist Stijn Vlaeminck fietst door Antwerpen voor campagne ‘VeloVeilig Vlaanderen’

Antwerpen Sanaz (37) voert als enige in West-Europa wijn in uit New York: "De speciale wijnen houd ik voor klanten van The Wine Center”

Een wijntje drinken uit New York? Dat kan bij The Wine Center in de Leopold de Waelstraat op het Antwerpse Zuid. Sanaz Sadegh (37) en Saman Damghani (40) openden er vorig jaar hun bar, shop en ‘education center’ voor degustaties en workshops, maar ze importeren ook als enige in West-Europa exclusieve wijn uit de staat New York. “We willen dat mensen beseffen dat er buiten in Italië, Spanje en Frankrijk ook fantastische wijnen worden gemaakt”, aldus Sanaz.

