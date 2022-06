Spoorloper veroorzaakt vertraging bij treinen in Antwerpen

Antwerpen/Mechelen Melikan Kucam in beroep veroor­deeld tot 5 jaar cel voor mensensmok­kel en corruptie

Melikan Kucam (ex-N-VA), het voormalige Mechelse gemeenteraadslid, is door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor mensensmokkel en corruptie. Daarmee wordt er drie jaar van zijn oorspronkelijke celstraf in eerste aanleg afgetrokken. Kucam had onder bevoegdheid van voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten opgesteld met christelijke vluchtelingen uit Syrië die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum, maar liet hen enorm hoge bedragen betalen.

