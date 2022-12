Spoeddienst UZA oefent met speciale eenheden van federale politie: “Veel slachtoffers snel en veilig verzorgen”

Meer dan braadwor­sten alleen: 10x smakelijk eten op kerstmark­ten doorheen ons hele land. “Keuze uit meer dan 20 soorten kroketten!”

Wie vandaag door een Vlaamse stad of gemeente wandelt, kan niet naast de kerstmarkten kijken. Het cliché betaamt dat je daar een braadworst en een jenever of twee bestelt. Toch bieden standhouders in Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel, Leuven en Hasselt veel meer smakelijke dingen aan dan worsten. Onze journalist ging op pad en verzamelt 10 lekkernijen die je wil proeven dit jaar. “Iedereen hier is gek op de gefrituurde pannenkoek van geraspte aardappelen!”

