Spannende tijden voor Oosterweelverbinding: “2022 wordt jaar van de waarheid”

Antwerpen Chemiereus Ineos heeft vergunning beet voor omstreden gaskraker in Antwerpse haven: investe­ring van ruim drie miljard euro

Chemiebedrijf Ineos heeft van de provincie Antwerpen de omgevingsvergunning gekregen voor Project One, het miljardenproject in de Antwerpse haven dat bestaat uit de bouw van een ethaankraker. Aan de vergunning is wel de voorwaarde verbonden dat de site klimaatneutraal is, ten laatste tien jaar na de ingebruikname. De plannen voor Project One zijn al jaren fel gecontesteerd. De beslissing van de deputatie zet dan ook bij velen ook kwaad bloed. “Tot daar de Vlaamse visie op klimaattransitie en innovatie”, is Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) scherp.

17 december