Socialistische havenvakbond BTB viert 50 jaar Wet Major en 20 jaar felle strijd: “Roepen we op tot staking, dan stáán de dokwerkers klaar”

Alleen erkende havenarbeiders mogen in de Belgische havens zeeschepen laden en lossen, zo bepaalt de Wet Major uit 1972. Het werkstuk van socialist Louis Major (1902-1985) kwam er in diens periode als minister van Arbeid, in de laatste regering van Gaston Eyskens (CVP). Major was een Oostendenaar die in de jaren ’30 in Antwerpen belandde. Hij werd er in 1937 algemeen secretaris van de havenarbeiders.