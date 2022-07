Sociaal theater Tutti Fratelli bezingt bezieler Reinhilde Decleir in Kursaal Oostende

TOMORROWLAND Antwerpse Carlos (32) draait op Tomorrow­land én cureert eigen podium: “Ik dacht dat er geen kat zou komen, maar het podium werd afgesloten wegens te veel volk”

Normaal gezien houdt hij zich bezig met de programmatie van Club en Grand Café Capital onder en in het Antwerpse Stadspark maar voor Tomorrowland wijkt hij met veel graagte eventjes uit naar Boom. Carlos Michielsen (32) speelt als deejay Figures op het drum ‘n’ bass-podium van het Britse label ‘Unorthodox’ én cureert mee het eigen podium ‘So You Think You Can Funk’.

25 juli