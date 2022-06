Snelrijder blijkt geseind met bevel tot gevangenneming

De eerste controlepost stond aan de Noorderlaan, vlakbij de IJzerlaan. Na de middag verplaatste het dispositief naar de Plantin en Moretuslei waar het verkeer staduitwaarts gecontroleerd werd. In de loop van de avond kwam het verkeer dat de stad wilde inrijden aan de beurt. Hardrijders werden meteen uit het verkeer gehaald en met hun overtreding geconfronteerd. “De verkeerspolitie controleerde de snelheid van 1 932 voertuigen. In totaal reden 213 bestuurders te snel. Zij kregen een boete in de bus”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.

Een motorrijder haalde een snelheid van 92km/u op een plaats waar de snelheid beperkt was tot 50 km/u. Daarnaast had hij geen rijbewijs om een motorfiets te besturen. “Zijn rijbewijs voor de wagen is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Op vraag van het parket is het voertuig geïmmobiliseerd en getakeld.” Een buitenlandse bestuurder reed te snel maar betaalde zijn boete netjes. Alleen bleek bij de controle van zijn identiteit dat hij nog een bevel tot gevangenneming achter zijn naam had staan. “Dat bevel is meteen uitgevoerd”, aldus Bruyns.