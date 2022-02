Snelle wagens, knappe vrouwen en 1,1 miljoen volgers op TikTok: welkom in de wereld van drugscrimineel Frank De Tank

DEurne Brandbom was bestemd voor drillrap­per

De zelfgemaakte brandbom die vorige week naar een woning in de Van Dornestraat in Deurne werd gegooid, had niets te maken met het drugsmilieu. De jongeman die geviseerd werd, is actief als drillrapper. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar die is na ondervraging vrijgelaten.

8 februari