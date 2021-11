Smokkelaar verstopt vluchtelingen in verkeerde vrachtwagens om hen te pesten; rechter veroordeelt hem tot 10 jaar cel

AntwerpenDe 31-jarige Saman Taha Ahmed (Irak) is vanmorgen door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Hij leidde een bende die minstens 91 transmigranten vanop snelwegparkings in ons land richting Groot-Brittannië smokkelde. Hij moet ook een megaboete van 728.000 euro betalen, zijnde 8.000 euro per gesmokkelde vluchteling. Zijn Britse ex-vriendin Jemma Killoran krijgt 50 maanden celstraf.

Voor de rechtbank is het bewezen dat Saman Taha Ahmed samen met zijn rechterhand Kosrat Sartip Rahman het smokkelnetwerk aanstuurde. De organisatie werkte vanop snelwegparkings langs de E34 in Oud-Turnhout en Mol-Postel, maar ook vanuit Luik, Oostende, Gent en Maasmechelen. De rechtbank tilde er zwaar aan dat Saman Taha Ahmed weinig inzat met het leven van de slachtoffers. Hij verstopte hen in koelwagens of in volledig afgesloten laadruimtes. De bewijzen ervan vonden de speurders in de selfies op de smartphones van de slachtoffers.

De rechtbank: “Soms werden slachtoffers bewust in vrachtwagens verstopt die niet naar het Verenigd Koninkrijk reden, gewoon om de mensen te kijk te zetten. “

Voor de twee kopstukken ging de rechtbank akkoord met de straf van 10 jaar die door de openbare aanklager was gevorderd. Saman Taha Ahmed en Kosrat Sartip Rahman moeten ook elk een boete van 728.000 euro betalen. Saman Taha Ahmed zit in de Belgische gevangenis sinds zijn uitlevering vorig jaar vanuit Groot-Brittannië. Voor Kosrat Sartip Rahman sprak de rechtbank de onmiddellijk aanhouding uit. Hij bleef afwezig tijdens het proces.

Vier andere verdachten kregen straffen van 50 maanden tot 5 jaar.

Ook de Britse Jemma Killoran, de ex van de bendeleider, zit nog in de cel. Zij werd veroordeeld tot 50 maanden celstraf omdat zij goed wist waar haar vriend Saman Taha Ahmed mee bezig was. Zij was chauffeur om de vluchtelingen naar de parkings te brengen en wist van de plannen om vluchtelingen in bootjes over de Noordzee te sturen. De reddingsvesten had zij al aangekocht.

“5.000 euro per smokkelpoging”

Tijdens de debatten vorige maand zette de openbare aanklager uiteen hoe het smokkelnetwerk tewerkging. De feiten speelden zich af tussen augustus 2018 en januari 2020. De organisatie, bestaande uit zeven mannen en een vrouw van voornamelijk Iraakse origine, opereerde vanop de snelwegparkings langs de E34 in Oud-Turnhout en Mol-Postel, alsook vanuit andere locaties in Luik, Oostende, Gent en Maasmechelen.

De beklaagden hadden minstens 91 mannen, vrouwen en kinderen gesmokkeld. De slachtoffers, die afkomstig waren uit Irak en Syrië, wilden allemaal naar het Verenigd Koninkrijk en werden op de snelwegparkings in vrachtwagens gezet. “De smokkelaars deinsden er niet voor terug om de transmigranten in koelwagens onder te brengen of tussen en op de ladingen te laten plaatsnemen. Kortom, ze brachten hun leven bewust in gevaar. De slachtoffers werden bovendien ook in vrachtwagens gezet, waarvan de smokkelaars met zekerheid wisten dat ze niet naar het Verenigd Koninkrijk reden”, stelde de procureur.

Volledig scherm Op de parking Q8 in Ranst hield de federale politie zoekacties om transmigranten uit de bosjes te halen. © Marc De Roeck

De transmigranten moesten tussen 3.000 en 5.000 euro betalen voor een ‘gewone’ smokkel en 10.000 à 11.000 euro voor een smokkel met ‘garanties’, wat betekende dat de vrachtwagenchauffeur op de hoogte was. Het geld werd in bewaring gegeven bij een hawalabankier. Dat is een informeel banksysteem om geld te verplaatsen, dat vooral gebruikt wordt in het Midden-Oosten. De procureur berekende het minimaal verkregen vermogensvoordeel voor de twee kopstukken op 273.000 euro en vorderde de verbeurdverklaring.

Saman T.A. (31) en Rahman K.S. - die laatste liet verstek gaan - waren leiders van de criminele organisatie, bleek uit het onderzoek . Ze planden alles, regelden de geldzaken en waren volgens de procureur bij alle 91 smokkels betrokken. De zes andere beklaagden, onder wie ook de Britse ex-vriendin van Saman T.A., hadden deelgenomen aan de activiteiten. Ze reden de transmigranten naar de snelwegparkings, selecteerden en openden de vrachtwagens en brachten ook slachtoffers aan. Dat sommige beklaagden eerst zelfs slachtoffer waren of geen geld hadden ontvangen, deed volgens de procureur geen afbreuk aan de strafbaarheid van hun aandeel.

Saman T.A., die zichzelf verdedigde, ontkende zijn leidinggevende positie en wees daarvoor naar Rahman K.S. “Ik heb enkel zijn opdrachten uitgevoerd. Ik deed het om geld te verdienen voor mijn vader, die ziek was. Ik heb die mensen nooit zonder respect of met geweld behandeld.”

Zijn ex-vriendin las een verklaring voor, waarin ze haar betrokkenheid erkende. “Ik was naïef en goedgelovig en volgde mijn ex blindelings. Veel te laat besefte ik hoe fout en illegaal het allemaal was. Toen ik zwanger raakte, ging ik terug naar Engeland. Ik heb enorm veel spijt en ik kan u garanderen dat ik nooit meer bij zoiets betrokken zal raken. Mijn ex heeft mijn leven geruïneerd. Laat mij alsjeblieft terug naar huis gaan, zodat ik voor ons zoontje kan zorgen”, zei Jemma K. (38).