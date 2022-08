Slongs, Koen Crucke, Luc Caals en Loes Van den Heuvel zingen mee op 25ste editie Antwerpen Zingt

De 25ste editie is het alweer van Antwerpen Zingt komende zaterdag. “Het grote meezingfeest ligt nog steeds mee aan de basis en is een onderdeel van het uiterst succesvolle Vlaanderen Zingt”, zegt organisator Wim Van der Borght. “Vanaf 17 uur openen we ons horecaplein om in de stemming te geraken en vanaf 18.45 uur zullen onze bekende Meezingers starten, waarna we naadloos overgaan naar het programma in de meezingkrantjes die we verspreiden bij het binnenkomen.”