Slachtoffers Nieuw Zuid van Moldavische afkomst worden vrijdag gerepatrieerd

Deurne Sociale Kruidenier 2.0 opent in Deurne: “Mensen onder de armoede­grens moeten ook een kans krijgen om te pronken”

19:48 Op de Merksemsesteenweg in Deurne is donderdagmiddag de eerste Sociale Kruidenier geopend. Inwoners van het district met een beperkt budget kunnen daar naargelang hun gezinsgrootte boodschappen doen aan minimumprijzen. De Sociale Kruidenier pakt dit keer uit met een extra ontmoetingsruimte waar de bezoekers een babbeltje kunnen doen, of terechtkunnen met vragen: “Je mag niet onderschatten hoe belangrijk de sociale functie in dit verhaal is.”