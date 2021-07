Slachtoffers explosie Paardenmarkt moeten langer wachten op geld: verzekeraar gaat in beroep. “Sommige stukken van het vonnis zijn onvoldoende gemotiveerd”

AntwerpenDe slachtoffers van de zware explosie aan de Paardenmarkt 3 jaar geleden zullen nog wat langer geduld moeten hebben voor ze een schadevergoeding uitbetaald krijgen. De Antwerpse correctionele rechtbank veroordeelde huurder Hamdi C. op 22 juni tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, omdat volgens de rechter de explosie, die 2 mensen het leven kostte, kon gebeuren door zijn nalatigheid. Nu gaan verschillende partijen, waaronder C.’s verzekeraar AXA Verzekeringen, in beroep tegen die uitspraak.

Op 15 januari 2018 worden de buurtbewoners van de Paardenmarkt in Antwerpen dramatisch opgeschrikt. In het pand aan nummer 101 vindt die dag een enorme gasexplosie plaats die het bewuste gebouw volledig verpulvert en de twee aanpalende panden zodanig zwaar beschadigt dat ze uiteindelijk volledig opgeruimd moeten worden. Twee mannen, van wie er slechts één in het pand woonde, overleven de ramp niet. Paul Van Laerhoven (39) en Sahil Noor Ahmad (26) zijn hun namen.

Een deskundige stelde vast dat de ontploffing gebeurde op de eerste verdieping omdat gas zich daar had opgestapeld nadat iemand een oude gaskraan weer had opengedraaid. Hoofdverdachte was huurder Hamdi C. Hij zou tijdens de werken die in de periode voorafgaand aan 15 januari uitgevoerd werden op het gelijkvloers niet voldoende toezicht hebben gehouden. Hij was degene die het pand, dat niet zijn eigendom was, had onderverdeeld in verschillende studio’s en die op zijn beurt onderverhuurde. Onder zijn toezicht waren er ook verschillende werkzaamheden uitgevoerd door de jaren heen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Zijn advocaat, meester Tom Cielen, bepleitte op de zitting van 21 mei dat de verantwoordelijkheid voor de ramp meer verdeeld was en dat het niet eerlijk zou zijn om enkel zijn cliënt als zondebok te straffen voor wat er gebeurd is. “Ik vraag me eigenlijk zelfs af of er in dit dossier wel sprake moet zijn van een enkele verantwoordelijke”, zo klonk het. “Mijn cliënt moet al 3 jaar verdragen dat men hem de schuld van dit drama in de schoenen wil schuiven en dat men hem wegzet als een huisjesmel­ker en crimineel.”

De rechtbank oordeelde evenwel streng op 22 juni. Voor de verplaatsing van een condensatieketel en de verwijdering van de gaskachels had hij beroep gedaan op een niet-erkende installateur, die later ook niet meer terug te vinden was. Na een melding van een gasgeur had hij geen verder nazicht naar de gasinstallatie gedaan. “Als hij een gepaste reactie had ondernomen had de explosie vermeden kunnen worden”, zei de rechter. “Zijn passieve houding heeft het leven gekost aan twee personen en de nabestaanden onherstelbaar leed bezorgd. Talrijke slachtoffers hebben ernstige letsels en psychische schade opgelopen.” 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor onopzettelijke slagen en verwondingen waren zijn deel.

Onvoldoende motivatie

Nu treden echter enkele partijen naar voren die toch niet helemaal tevreden zijn met het vonnis en hoger beroep aantekenen. Een daarvan is AXA Verzekeringen, de verzekeraar van Hamdi C. “Wij kunnen ons in het grootste deel van het vonnis vinden”, aldus woordvoerder Gianni De Muynck. “Maar bij sommige aspecten stellen wij ons toch vragen. Zo kon de explosie blijkbaar gebeuren ‘ten gevolge van grove nalatigheid’. Dat stuk vinden wij onvoldoende gemotiveerd en daar willen we dus meer duidelijkheid over.”

Later op het jaar zal het Antwerps hof van beroep een datum bepalen waarop de zaak zal voorkomen. Tot die tijd zullen de slachtoffers van de explosie nog even moeten wachten op hun schadevergoeding.

