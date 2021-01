Slachtoffers Breendonk stellen zich burgerlijke partij op proces tegen extremist die Hitlergroet bracht

Rechts-extremist Gunnar Verreycken (24) uit Antwerpen moet zich woensdagmorgen in de rechtbank van Mechelen verantwoorden voor zijn Hitlergroet in het fort van Breendonk. De nazi’s gebruikten het kamp van Breendonk voor de opsluiting en foltering van zo’n 3.500 politieke gevangenen en joodse vluchtelingen. Familie van enkele Breendonk-slachtoffers en de Confederatie van Politieke Gevangenen zullen zich vanmorgen burgerlijke partij stellen tegen Gunnar Verreycken.

Het hakenkruis aan de muur, daaronder een man met zijn rechterarm gestrekt naar voren. Die foto werd in augustus 2019 genomen in het Fort van Breendonk (Willebroek). Gunnar Verreycken, ex-Vlaams Belang’er en zoon van gewezen parlementslid Rob Verreycken, is de man die de Hitlergroet bracht. Hij was in het gezelschap van de extreemrechtse groepering Right Wing Resistance. De openbare aanklager vervolgt hem vandaag wegens aanzetten tot haat en geweld en wegens het ontkennen van de genocide in de Wereldoorlog II.

Advocaat Jos Vander Velpen zal zich in naam van familie van slachtoffers van de naziterreur in Breendonk burgerlijke partij stellen. Hij vertegenwoordigt zowel de Confederatie van Politieke gevangenen en Rechthebbenden als individuele familieleden.

“Er werd geklonken op de doden”

Jos Vander Velpen weet als geen ander welke gruwel zich in het donkere fort van Breendonk heeft afgespeeld. Hij publiceerde eind vorig jaar een boek naar aanleiding van 75 jaar bevrijding van het kamp van Breendonk.

Volledig scherm Jos Vander Velpen met zijn boek “Breendonk, kroniek van een vergeten kamp” bij het Fort van Breendonk © David Legreve

Jos Vander Velpen: “De extremisten hebben hun Hitlergroet gebracht in de zaal die de Duitse en Vlaamse SS’ers tijdens de oorlog gebruikten als eetzaal en kantine. De nazi’s bouwden daar feestjes nadat zij op de binnenplaats politieke gevangenen hadden geëxecuteerd. Er werd geklonken op de doden. Stomdronken vuurden zij in de gangen dan vreugdesalvo’s af met hun revolvers. In de refter werden ook schijnprocessen gevoerd tegen opgepakte verzetslieden. Die refter is een symbolische plek in het fort.”

Voor zijn boek doorploegde advocaat Jos Vander Velpen dagenlang de gerechtelijke onderzoeken tegen de Duitse en Vlaamse SS’ers die de kampbewoners in Breendonk tussen 1940 en 1944 hadden mishandeld en soms ook terechtgesteld. Het grootste proces tegen 23 kampbeulen startte op 5 maart 1946 in het stadhuis van Mechelen. Zestien van hen werden tot de doodstraf veroordeeld.

Jos Vander Velpen: “In het dossier zitten nog handgeschreven processen-verbaal van veldwachters die te lande getuigen gingen ondervragen. Het heeft mij bloed, zweet en tranen gekost om die duizenden documenten te lezen. Op het ‘proces van de eeuw’ in Mechelen zijn 459 getuigen verhoord. De gruwel van Breendonk is zeer goed gedocumenteerd omdat er zoveel rechtstreekse getuigen zijn. Bijvoorbeeld als er executies waren, gebeurde dat op de executieplaats voor de ogen van andere kampbewoners. Getuigen hebben gezien hoe de legerarts een rood kruisje tekende op het hart van de mannen aan de executiepalen. Dan wist het executiepeloton dat op zes meter afstand stond, waar het dodelijkste schot moest komen. De SS’ers konden op het proces niets meer ontkennen.”

“Château de Breendonk”

Het boek “Breendonk, Kroniek van een vergeten kamp” brengt een chronologisch verslag van de gebeurtenissen in het kamp. De ontberingen, de folteringen en het menselijke leed van de 3.500 gevangenen worden op ruim driehonderd bladzijden beschreven. Een citaat:

“Op 13 januari 1943 wordt de 23-jarige Jan Van Calsteren in het kamp van Breendonk binnengebracht. Hij is gearresteerd in de Antwerpse Hovenierstraat met een manifest over de terechtstelling van twee kameraden op zak. Hij wordt op het hoofdkwartier van de Gestapo in Wilrijk tot bloedens toe geslagen maar weigert andere leden van het Onafhankelijkheidsfront te verraden. Daarom wordt hij naar de bunker van Breendonk overgebracht. Hij moet in de gang neerhurken, de handen onder zijn zitvlak. Na enkele uren valt hij flauw. “Water, water”, smeekt hij als hij weer bijkomt. De grote, blonde Vlaamse SS’er Richard De Bodt staat zijn handen te wassen in een zinken kom. Hij loopt op Van Calsteren toe en giet het vuile water in dienst gezicht. “Château de Breendonk”, grinnikt De Bodt.”

Vergeten kamp

Jos Vander Velpen noemt Breendonk “het vergeten kamp”.

“Breendonk had een unieke plaats in de terreur van de nazi’s. Het was het enige kamp in België waar de zogenaamde ‘verscherpte ondervragingen’ van de SS plaatsvonden. Tot 1942 werden er veel joden opgesloten maar ook notabelen die niet wilden collaboraren zoals de procureur van Mechelen of diverse advocaten. Na de opening van de Dossin-kazerne in Mechelen kwamen de joden daar terecht. Vanaf dan was Breendonk vooral het strafkamp van verzetslieden van diverse strekkingen. Leden van de Witte Brigades, communisten, socialisten, koningsgezinden.

De interesse voor het kamp van Breendonk is historisch wat ondergesneeuwd in vergelijking met de grotere, bekendere concentratiekampen. De slachtoffers die Breendonk hadden overleefd, zwegen naderhand om hun familie en omgeving niet te zwaar te belasten. Hun stilzwijgen was ook een deel van hun verwerkingsproces. Ik heb al die individuele, unieke verhalen opgeschreven om aan te tonen tot welke gruweldaden een regime in staat is dat mensen niet meer als gelijken beschouwt. De problematiek blijft ook na 75 jaar actueel als je ziet hoe respectloos die rechtsextremisten omgaan met dit oorlogsverleden.”

“Breendonk, kroniek van een vergeten kamp”, Jos Vander Velpen, uitgegeven bij EPO, 318 blz.