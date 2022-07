Slachtoffercentrum na mensenhandel reageert op uitbuiting werf Borealis: “55 extra mensen opvangen? Dat kunnen we niét aan”

De Oostenrijkse chemiereus Borealis bouwt momenteel een nieuwe plasticfabriek in Kallo (Beveren) in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Maandagavond kwam aan het licht dat 55 arbeiders uit de Filipijnen en Bangladesh er illegaal werkten. Ze zouden bovendien uitgebuit worden, zes dagen op zeven, voor een hongerloontje van 650 euro per maand. Alles wijst erop dat de arbeiders het slachtoffer werden van mensenhandel.

De werf werd stilgelegd en de arbeiders naar vzw Payoke gebracht in Antwerpen, een centrum voor slachtoffers van mensenhandel. Het is één van de drie centra in ons land, gefinancierd door de federale regering, de gemeenschappen en gewesten. De andere twee centra zijn in Brussel en Luik gevestigd.

Overvol

“Alle drie de centra zitten quasi altijd overvol”, zucht Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke in Antwerpen. “We hebben nooit meer dan vijf bedden vrij. Normaal kan een medewerker bij ons zo’n 16 mensen begeleiden, vandaag begeleiden ze meestal 26 mensen. Nu komen daar nog eens die 55 nieuwe mensen bij.”

Volledig scherm De werf van de nieuwe fabriek in de Waaslandhaven bij Antwerpen. © Kristof Pieters

“Wij kunnen dat niet aan”, benadrukt Vanhoutte nog. “We blijven overleggen met al onze partners. Het probleem is dat die 55 mensen maar kunnen blijven tot en met 1 september in de crisisopvang van de stad Antwerpen, nadien moeten wij een plaats vinden. Op dit moment is er niemand die daar een zicht op heeft.”

Beperking

Vanhoutte geeft nog aan dat het voor psychosociale begeleiding en administratie 197.000 euro per jaar krijgt van Vlaanderen. Daar kan het vier voltijdse medewerkers mee betalen. Hij stelt dat de drie centra in ons land geen federaal geld gebruiken voor zaken als psychosociale hulp. De criteria aan wat de centra al dan niet geld mogen uitgeven, noemt Vanhoutte een “beperking”.

Tot slot is er nog het meldpunt voor mensenhandel. Vandaag is dat een e-mailadres. In de toekomst is het de bedoeling dat er een telefoonnummer komt dat permanent bereikbaar is. Daar zal elk centrum 140.000 euro voor ontvangen.

Borealis zelf trekt het parapluutje open en verwijst naar de onderaannemer op de werf, een samenwerking tussen het Italiaanse bedrijf IREM SpA en het Franse Ponticelli. Intussen zijn al nieuwe arbeiders uit het buitenland in Antwerpen, om de werken aan de nieuwe fabriek zo snel mogelijk te laten herbeginnen.

