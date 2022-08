Slachtoffer (27) pakt kogel die voor criminele broer was bedoeld; schietpartij gelinkt aan drugsmilieu

HobokenDe 27-jarige Abdelhalim L. is aan de beterhand nadat hij dinsdagavond aan zijn voordeur in de Lageweg in Hoboken werd neergeschoten. Een onbekende man belde aan en loste onmiddellijk een schot op Abdelhalim die de deur opendeed. Het slachtoffer heeft een onbesproken reputatie. Dat kan niet gezegd worden van zijn broer Abderrahim die wél gekend is voor criminele feiten gelinkt aan het drugsmilieu. Het onderzoek loopt volop. Er is nog geen verdachte opgepakt.

Woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie bevestigde dat er dinsdagavond rond 22 uur een schietpartij plaatsvond op het kruispunt van de Lageweg met de Emiel Vloorstraat. “Een 27-jarige bewoner werd aan zijn woning zwaar gewond aangetroffen. Hij werd met een ambulance en een spoedarts naar het ziekenhuis overgebracht. Onze ploegen kammen de omgeving uit op zoek naar verdachten. Voorlopig zonder resultaat."

Volgens de buurt belde een onbekende man aan bij de familie L. en loste hij onmiddellijk een schot toen er iemand opendeed. Meteen na het schietincident is er volgens getuigen een auto met Nederlandse nummerplaat weggescheurd. Het nazicht naar verdachte wagens leverde niets op.

Een buurman was in zijn woning aan het klussen toen het 27-jarige slachtoffer bij hem naar binnenstrompelde. “Ik had het schot wel gehoord maar heb niets gezien. Het slachtoffer ken ik niet goed want wij zijn nog niet zo lang buren. De jongen had een grote wonde, een duim breed, aan de binnenkant van zijn bil. Hij verloor heel veel bloed. Ik heb het been zo goed mogelijk afgebonden om het bloed te stoppen. Dan hebben de hulpdiensten het overgenomen."

Het parket sluit niet uit dat de schietpartij een gevolg is van een conflict in het drugsmilieu. Het slachtoffer, de 27-jarige Abdelhalim, is een werknemer van openbaar vervoermaatschappij De Lijn en heeft al jaren een onbesproken reputatie.

Alles wijst erop dat hij eerder een lukraak gekozen doelwit is terwijl het daders het eerder op één van zijn broers gemunt zouden hebben. Vooral Abderrahim was al meermaals betrokken bij criminele feiten. Hij schoot in 2013 in de Guldensporenstraat in Borgerhout op Yassine S. die hem al wekenlang zou hebben bedreigd. Dat schietincident werd toen gelinkt aan het drugsmilieu.

Ook de schietpartij van dinsdagavond wordt gelinkt aan het drugsmilieu en aan Abderrahim die in conflict zou liggen met een leverancier van cocaïne. Ofwel vergiste de schutter zich van doelwit of een andere mogelijkheid is dat ze via een aanslag op een familielid druk wil uitoefenen op Abderrahim.

Slachtoffer Abdelhalim L. werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gebracht voor verder onderzoek. De interne bloedingen werden gestopt zodat zijn toestand gunstig evolueerde. De kogel zal pas later kunnen worden verwijderd. Woensdagochtend was het slachtoffer opnieuw bij bewustzijn. Zijn toestand is stabiel.

