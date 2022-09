Sky ECC-drugsproces stilgelegd omdat versleten computer van justitie nog met “Microsoft Explorer” werkt

Antwerpen Oekraïense bewoners van nooddorp moeten voortaan huur betalen

Sinds augustus krijgen de bewoners van het nooddorp op Linkeroever een factuur van 591 euro per maand in de bus. Voorheen was opvang in de containerunits gratis, maar nu het nooddorp volledig klaar is en alle inwoners een leefloon ontvangen, vraagt de stad huur aan de oorlogsvluchtelingen.

13 september