Sinterklaas denkt dat stout kind zijn vader heeft opgegeten: “Hij heeft zijn páp opgegeten? Dan zijn er géén stoute kinderen dit jaar!”

ANTWERPENSinterklaas is naar eigen zeggen klaar om wekenlang over de daken te dwalen met Piet, zoals hij het zelf zo mooi verwoordt. Zaterdagmiddag arriveerde hij per stoomboot in Antwerpen en werd hij door duizenden kinderen onthaald. Wanneer de goedheilig man de kaai opwandelde verscheen er even een symbolische zonnestraal maar daarna volgde de ene plensbui de andere op. Maar de kinderen weken niet, ze zijn dan ook stuk voor stuk braaf geweest dit jaar, dat staat zo in Sint zijn grote boek.

Sinterklaas en zijn gigantisch gezelschap meren terug aan in Antwerpen alsof we terug twee jaar geleden zijn. Een beetje anders misschien. Alle Pieten die in contact komen met het publiek om tekeningen op te halen en snoep uit te delen, dragen mondmaskers en ook in het massaal opgekomen publiek verschijnen veel meer mondmaskers dan pakweg een maand geleden bij grote bijeenkomsten. Huilende kindjes die hun tutje aan de Sint geven, dat zit er dit jaar niet in. Maar pret? Dat wel.

Duizenden kinderen, ouders en grootouders zingen de Sint toe wanneer hij arriveert op het Steenplein, net zoals vendelaars, fanfare, boezemvriend Bart Peeters, de stafhouder van de Sint en de havenschepen van de stad. Tientallen Pieten staan te springen en te dansen naast de geïmproviseerde schoorsteen van de stoomboot, wat ineens verklaart waarom ze roet op hun gezicht hebben. Wanneer Sinterklaas de kaai komt opgewandeld, komt er warempel een streep zonlicht door het wolkendek geslopen. Het blijft een goedheilig man.

De stoomboot arriveert in Antwerpen.

Slechtweervandaag

De enige streep zonlicht, jammer genoeg, nadien volgt de ene plensbui de andere op. In grote stoet met acrobaten, steltenlopers en majorettes begeven Sint en gezelschap zich in de regen richting Grote Markt. “Het is Slechtweervandaag”, is dan ook de slechtste en meest gemaakte mop op het parcours. “Zouden er dit jaar ook stoute kindjes zijn?”, staat op plaats twee.

Op de Grote Markt staan Ketnet-figuren rond te huppelen zoals Kaatje en Gloria Monserez wanneer Spaanse dokter Diego Iglesias, uit het gezelschap van Sinterklaas, het woord neemt vanop het Schoon Verdiep. “Dank aan alle kindjes, oma’s en opa’s om hier zo massaal aanwezig te zijn”, klinkt het. “En vooral die maama’s”, klinkt het met een Spaans accent. “En nog meer: die paapa’s”, klinkt het geestig.

Mancave en giraf

“Ik wil later vanavond met alle papa’s afspreken in de kelder van het Schoon Verdiep”, klinkt het dan weer dubbelzinnig en beginnen ouders aan elkaar te vragen of ze zich nog op een kinderfeest begeven. “Ik heb daar namelijk een mancave geïnstalleerd met videogames, een kapper om je baard te laten knippen, een beamer om slechte films af te spelen en natuurlijk een toog om de koers en het voetbal te bespreken bij een glazen boterham.” Een beetje humor voor de ouders is welgekomen in dit rotweer.

Enorm veel ouders dragen mondmaskers, dat was een maand geleden wel anders op massa-evenementen.

Ondertussen is de Sint gearriveerd en doet hij twee keer zijn toertje om alle kinderen te begroeten. Helemaal vooraan staat papa Christian met zijn spruiten Marie (7) en Luna (2). “Natuurlijk zijn wij braaf geweest”, benadrukt Marie verbaasd. “Of ik toch, Luna is soms wel stout”, lacht ze. Wat Luna wil van de Sint? “Een giraf”, zegt ze zelfzeker. Het is blijkbaar het woordje dat ze vandaag geleerd heeft. Marie is al iets eloquenter. “Ik wil een smartphone zodat ik op TikTok kan”, klinkt het, terwijl de papa met zijn ogen draait en wellicht liever in Diego zijn mancave had gezeten op dit moment.

En dan is het eindelijk aan Sinterklaas om het woord te nemen. “Dank aan alle kindjes om deze regen te trotseren! Het doet deugd om jullie met zovelen te weer te zien. Piet en ik zijn helemaal klaar om de komende weken over de daken te dwalen. Het is een moeilijk jaar geweest, met al die regeltjes, hopelijk zijn die binnenkort niet meer nodig.”

“Ik hoop dat jullie veel kunnen spelen en ravotten komend jaar”, gaat Sinterklaas verder. “Dat mag soms ruw zijn, dat is helemaal prima. Maar wat ik echt héél erg vind, is pesten. Beloven jullie om dat nooit te doen?” Een collectieve “JAAAAAAAA!” is het logische antwoord.

De toespraak van de Sint.

Toch drie stoute kindjes?

En dan het moment waarop iedereen wacht. Zijn er dit jaar ook stóute kindjes? Sinterklaas opent zijn grote boek. “Want je weet maar nooit. Oei! De kleine Lina, vier jaar, heeft haar opa van een berg geduwd? Dat is echt heel erg.” Een vergissing natuurlijk, volgens Piet, Lina was gewoon met haar opa gaan sleeën in de bergen en gaf haar opa een duwtje in de rug. “Heel goed, wat een lief kind”, corrigeert Sinterklaas zichzelf.

Maar de zesjarige Arthur blijkt zijn vader opgegeten te hebben? Opnieuw fout, hij heeft gewoon zijn pap gegeten. Sofia, zeven jaar, heeft dan weer haar mama omgehakt. “Omgehakt? Ik denk dat we beter terug naar Spanje terugkeren, Piet”, zucht Sinterklaas. Maar neen, Sofia heeft gewoon om gehakt gevraagd, om gehaktballetjes, klinkt het al iets minder spitsvondig.

En dan de verlossing. “Kinderen! Er zijn, dit jaar, gééééééén stoute kindjes!”, waarop een soort van volksfeest losbarst op de Grote Markt. Schoon.

2021-11-13 Sinterklaasintocht in Antwerpen met traditionele toespraak vanaf het balkon van het Stadhuis op de Grote Markt.

