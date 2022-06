Sint-Jacobskerk krijgt 1.608.558 euro voor laatste restauratiefase: “Dit jaar starten de werken aan de beelden en het meubilair”

De Vlaamse regering voorziet daarvoor een premie van 1.608.558,40 euro. “De Sint-Jacobskerk is één van de belangrijkste monumentale kerken binnen de historische stadskern van Antwerpen. Het is ook een pelgrimskerk op de weg naar Compostella, met een uitzonderlijk bewaard kerkinterieur dat geldt als één van de rijkste barokinterieurs in Vlaanderen. De restauratiecampagne zorgt ervoor dat het gebouw opnieuw fysiek in orde is én dat er een verbeterde toegankelijkheid voor gebruikers en bezoekers komt”, aldus minister Diependaele.

De restauratie van de Sint-Jacobskerk en bijgebouwen kost in totaal 8.780.000 euro. In 2018 startten de werken hiervoor. Eerst waren zowel de binnenkant als de buitenkant van de kerk en bijgebouwen aan de beurt. Ook de restauratie van de twee orgels en de klokken werd al opgestart. In 2021 werd gestart met de restauratie van de binnenkant, en die gaat nu in 2022 een laatste restauratiefase in. “Er wordt dit jaar gestart met de restauratie van het houten en stenen meubilair. Ook de beelden en het beeldhouwwerk in het oostelijke deel van de kerk worden opgeknapt.” De werken zullen tot in 2027 duren. Tot dan blijft de kerk toegankelijk.

Barokinterieur

De omvangrijke Sint-Jacobskerk in Brabantse hooggotiek is uniek omwille van haar bijzonder gaaf bewaard kerkinterieur. Het is één van de rijkste barokinterieurs in Vlaanderen. Het graf van Peter Paul Rubens, waarvoor zowel nationaal als internationaal grote belangstelling bestaat, maakt de Sint-Jacobskerk tot een sterke publiekstrekker. De kerk is sinds 1938 beschermd als monument omwille van de artistieke en historische waarde.

De restauratie zet in op een minimale uitvoeringstermijn en op een permanente publieke openstelling tijdens de werken voor zowel de toeristische als de liturgische werking. Daarnaast zullen er ook permanente en tijdelijke acties georganiseerd worden met oog op het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed.

