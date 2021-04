Sinardet: “Tot nu toe heeft De Wever de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur proberen te verdunnen”

“Noch wie is aangesteld, noch of deze wel de juiste competenties had, is door de Stad Antwerpen blijkbaar niet gecontroleerd. Als hetgeen klopt, dan zat deze persoon niet op zijn plaats. Het is een vorm van nepotisme, het begunstigen van familieleden, iets wat wel vaker in de Belgische politiek voorkomt. Als dit het project ten nadele is gekomen, is dit een probleem.”

Of het Antwerpse stadsbestuur dit geld ooit terug zal zien, zullen processen en procedures moeten uitwijzen in de komende maanden of zelf jaren. "Maar op zich, als destijds die subsidies zijn uitbetaald, en niet gecontroleerd is of de persoon de juiste competenties had, denk ik niet dat de Stad op dit punt veel argumenten heeft om het geld terug te vorderen. Als zou blijken dat effectief facturen zijn vervalst, ligt dit anders.”

“Het stadsbestuur komt hier niet goed uit en dit straalt negatief af op de N-VA. Vooral de 1,2 miljoen euro voor Let’s Go Urban extra die eind vorige legislatuur door Antwerps burgemeester Bart De Wever zou zijn vrijgemaakt na een persoonlijk schrijven van Sihame El Kaouakibi, moet uitgeklaard. Het roept heel veel vragen op zeker ook naar de politieke verantwoordelijkheid van enkele schepenen en de burgemeester.”

“De gemeenteraad van komende avond wordt de spannendste van deze legislatuur tot nu toe. Tot een ontslag of wat dan ook, zal het vanavond niet komen. Het kan wel een moment zijn voor het stadsbestuur om de nodige toelichting over de budgetverhoging te geven. Waarom is dit zo snel beslist en wie dit gedaan heeft. En vooral wie de politieke verantwoordelijkheid hiervoor heeft”.

“Tot nu toe heeft burgemeester Bart De Wever de verantwoordelijkheid van het Antwerpse stadsbestuur vooral proberen te verdunnen door te wijzen dat ook andere overheden geld hebben gegeven, wat klopt. Maar het is niet omdat anderen fouten maken dat je niet op je eigen verantwoordelijkheid kan gewezen worden.”

“Het schepencollege wees er ook op dat een meerderheid in de gemeenteraad de budgetten heeft goedgekeurd. Alleen, een gemeenteraad beschikt niet over de mogelijkheden om te controleren of facturen kloppen en de competenties van aangestelde personen wel kloppen.”

Quote Uiteinde­lijk ligt die beslissing vooral bij de partij zelf en de leider van het college, wat hier dezelfde persoon is Politicoloog Dave Sinardet (VUB)

Schepenen Nabilla Ait Daoud en Koen Kennis

“De oppositie in de gemeenteraad (Vlaams Belang, PVDA, Groen en CD&V) zal de politieke verantwoordelijkheid aanstippen. De fracties wijzen dan naar voormalig schepen voor Jeugd, momenteel schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) en haar partijgenoot, schepen voor Financiën Koen Kennis. Vlaams Belang heeft dit al gevraagd, maar uiteindelijk ligt die beslissing vooral bij de partij zelf en de leider van het college, wat hier dezelfde persoon is. Ik denk dat de druk al heel groot of nog groter moet worden, vooraleer De Wever een van zijn schepenen zal opofferen”.