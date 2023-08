“Sidou Dief”: daders laten boodschap achter na autobrand op het Kiel

UpdateIn de nacht van woensdag op donderdag is rond 2 uur een geparkeerde auto in brand gestoken in de Berendrechtstraat op het Kiel in Antwerpen. De wagen brandde uit en ook een tweede voertuig raakte beschadigd. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Op een huis in de straat werd een boodschap op het rolluik gespoten: in hanenpoten werd er ‘Sidou Dief’ geschreven, een waarschuwing aan het adres van Mohamed El A. die in Dubai zou verblijven.