Showcasefestival Overlast stoomt jong talent klaar voor nieuwe liveshows

Zoersel Zintuiglij­ke en wetenschap­pe­lij­ke match bezorgt twintigers perfecte date in kasteel van Halle

Het feeërieke kasteel in het park van Halle-Zoersel vormde zondagnamiddag de locatie voor het datingevent ‘Up-Date’, georganiseerd door studenten van de Karel de Grote Hogeschool. Tweeëntwintig singles werden gematcht op basis van zintuiglijke en wetenschappelijke tests. “Na een lange coronaperiode zonder veel intiem contact willen we de singles weer met elkaar in persoonlijk contact brengen in plaats van via Tinder”, vertelt Jesse Wevers.

25 april