Sergio Herman opent nieuwe zaak in Antwerpen, naast Le Pristine

AntwerpenEen goed jaar na de opening van Le Pristine heeft Sergio Herman (51) opnieuw plannen voor een restaurant in de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen. De sterrenchef opent er een nieuwe versie van Blueness, zijn foodbar in Cadzand, al zal het concept iets anders zijn dan in Nederland. De zaak komt vlak naast Le Pristine, waar tot op heden Verso Café was.

De nieuwe Blueness zou al eind dit jaar, in december, moeten openen. Het is Hermans derde zaak in Antwerpen, naast Le Pristine en Frites Atelier. In juni nog verkocht Sergio Herman zijn aandelen van The Jane aan zakenpartner Nick Bril, de Nederlandse chef-kok met wie hij het sterrenrestaurant zeven jaar geleden opende. In Nederland heeft Herman nog drie zaken: Pure C, AIRrepublic en Blueness, allemaal in Cadzand.

Magische plek

De Antwerpse Blueness komt in het pand van bekende fashionzaak Verso van de familie Dheedene. De kledingwinkel blijft, maar Verso Café maakt na 18 jaar plaats voor Hermans nieuwe restaurant. “Dat pand is magisch voor onze familie, we hebben er al 18 jaar onze winkel en het café, tot op heden nog steeds een succesvolle lunchzaak”, aldus Miguel Dheedene. “We zagen echter de mogelijkheid om de zaak ook ‘s avonds te openen en zo de samenwerking met Sergio en zijn team verder te zetten, want die verloopt fantastisch.” Le Pristine opende vorige zomer in het hart van de modewijk in Antwerpen. Het restaurant kwam naast Verso te liggen, met zelfs een verbinding tussen Le Pristine en Verso: klanten belanden na of voor het eten zonder veel moeite in de modezaak, en andersom. In januari mocht Le Pristine een Michelinster op zijn naam schrijven.

“Blueness wordt een zaak met een Aziatisch geïnspireerde keuken, maar het wordt wel een iets ander concept dan de originele Blueness in Cadzand. Daarover communiceren we later nog. Het wordt in ieder geval een grote meerwaarde voor de buurt, want met de komst van het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp wordt de straat een internationaal begrip, ook wat betreft gerenommeerde restaurants”, besluit Dheedene.

Volledig scherm Sergio Herman met Luc en Miguel Dheedene in Le Pristine. © Klaas De Scheirder