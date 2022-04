Seppe Nobels wint Prijs van de Gelijkheid: “Hij geeft sociale invulling aan het begrip sterrenchef”

ANTWERPENChef-kok Seppe Nobels heeft de ‘Prijs van de Gelijkheid 2021’ gewonnen van de Curieus vzw, die zich via tal van evenementen inzet voor gelijkheid, inburgering en sociale verbinding. Nobels heeft de prijs te danken aan zijn Instroom Academy in Antwerpen en zijn deelname aan het programma Restaurant Misverstand.

Seppe Nobels kwam vorig jaar dikwijls onder de aandacht door zijn Instroom Academy bij cultuureducatief centrum Stormkop in Antwerpen, waar hij kookt en restaurant houdt met jonge nieuwkomers in de stad. Verder maakte hij ook furore in het één-programma Restaurant Misverstand, waar televisiemaker Dieter Coppens een restaurant opende met personeel met jongdementie.

Curieus wil mensen die strijden voor meer solidariteit en gelijkheid in de kijker zetten door de Prijs van de Gelijkheid. Vorige winnaars zijn de onlangs overleden Reinhilde Decleir met haar sociaal theater Tutti Fratelli, Ish Ait Hamou, Mohamed El Bachiri, Palestinian Circus School, Saskia Van Nieuwenhove en het sociale voetbalproject City Pirates.

Seppe Nobels aan het werk met de nieuwkomers bij Instroom Academy.

“Seppe Nobels is de meer dan terechte winnaar”, klinkt het bij Curieus. “Hij geeft sociale invulling aan het begrip sterrenchef. Vorig jaar trok hij de deur van zijn beroemde restaurant Graanmarkt 13 in Antwerpen dicht om meer aan de maatschappij te sleutelen. Voor Nobels is koken onlosmakelijk verbonden met de omgeving waarin hij woont en werkt. Als kok wil hij iets toevoegen aan de maatschappij. Of zoals hij het zelf stelt: koken is eenieders recht, illegale smaken bestaan niet.”

Daarnaast is duurzaamheid geen lege mode-term voor Nobels. Zijn op groenten gebaseerde food-filosofie leverde hem vorig jaar al een Groene Michelinster op. Nobels haalde de Prijs van de Gelijkheid voor topdokter Stephanie De Maesschalck - die zich inzet voor zwakkeren in de samenleving - en Tijs Vanneste, die in zijn tv-programma De Kemping kansen gaf aan werkloze jongeren.

