Seppe Nobels stopt als chef-kok bij Graanmarkt 13: "In het leven moet je durven springen”

Koksijde/Antwerpen “Hallo, hier je dochter. Mijn smartphone is in het toilet gevallen. Ik heb dringend geld nodig”: Antwerpe­naar (31) riskeert 2 jaar effectief voor fraude via WhatsApp

11 juni “Dit is de plaag van onze huidige maatschappij. Honderden mensen over heel Vlaanderen zijn er al mee geconfronteerd. De daders moeten we hard aanpakken.” De procureur in de Veurnse rechtbank wou vrijdag een signaal geven aan al wie zich met phishing inlaat en vorderde 2 jaar effectieve celstraf voor een Antwerpenaar (31). Hij wordt verdacht van WhatsApp-fraude bij een man uit Koksijde. Die is een kleine 2.500 euro lichter na een simpel berichtje.