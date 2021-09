Sekswerkster en vriend ontkennen oplichting drankenhandelaar: “90.000 euro was voor bewezen diensten”

Antwerpen Loods in Antwerpse haven stort deels in na ongeval met heftruck

21 september Een deel van een loods aan kaai 216 in de Antwerpse haven is dinsdagmorgen ingestort. Dat gebeurde nadat een zware heftruck tegen een van de steunpilaren was gereden. De chauffeur kon zichzelf in veiligheid brengen, maar de schade aan het gebouw is aanzienlijk.