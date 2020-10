Sekswerkers in Antwerps Schipperskwartier zien amper klanten: “Mondmaskers, handgel: het is hier perfect veilig. Maar niemand komt”

Antwerpen Advocaat haalt uit naar aanklager in zaak van de Roze Diamant: “Dit hele proces dient om diefstal toe te dekken”

18:35 Op het witwasproces over de ‘Roze Diamant’ heeft strafpleiter Pol Vandemeulebroucke uitgehaald naar de openbare aanklager: “Wees manmoedig en geef toe dat je geen bewijs van drugs- of illegale wapenhandel hebt. Het leven van mijn cliënt, gewezen zakenman Serge Muller, is geruïneerd door dit onderzoek van ‘gieren, lachen en brullen.’” Hij vraagt de vrijspraak.