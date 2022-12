Seksueel geweld, messteken en wurgingen: glazenwasser Stephaan Du Lion op 3 februari naar assisen voor vier lustmoorden

De weg naar het assisenproces start volgende week op 21 december met een preliminaire zitting. Daarop maken de verschillende partijen kennis met elkaar en wordt een werkwijze afgesproken. Ook Du Lion kan daarbij aanwezig zijn. Het eigenlijke proces begint op vrijdag 3 februari. Enkele dagen eerder, op 30 januari, wordt de assisenjury samengesteld.

Stephaan Du Lion werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn (30). Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 aangetroffen in een studio op de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden. Du Lion, die glazenwasser van beroep is, kon aan de moord op Mazijn gelinkt worden via zijn DNA. Dat werd na een veroordeling in 2015 voor een poging tot diefstal opgenomen in de databank van veroordeelden.

Spontane bekentenis

In september 2019 werd de vijftiger ook aangehouden voor de moord op Eve Poppe (38), opnieuw na een DNA-match. Zij werd op 5 september 1997 gedood in haar appartement in de Argentiniëlaan in de Antwerpse wijk Luchtbal. Ook zij bleek gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek.

Du Lion bekende de moorden op Mazijn en Poppe en biechtte in oktober 2019 spontaan nog twee andere moorden uit de jaren negentig op. Lutgarda Bogaerts (28) werd op 10 juli 1993 gewurgd met de snelbinder van haar fiets in de buurt van het Albertkanaal in Oelegem. Maria Van den Reeck (46) werd op 24 november 1994 gewurgd met het snoer van een krultang in haar appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.