Seefbrouwerij stelt Radio Minerva Tripel voor: “Minerva moet bláájve”

Antwerpen 1.200 cipiers en ander personeel gezocht: Versnelde aanwer­vings­pro­ce­du­re moet personeels­te­kort in Vlaamse gevangenis­sen opvangen

Het systeem waarmee Vlaamse gevangenissen versneld personeel kunnen aannemen wordt uitgebreid. Sinds 1 december vorig jaar was de sollicitatieprocedure voor onder meer cipiers al een stuk eenvoudiger gemaakt, maar omdat het personeelstekort en de overbevolking in de gevangenissen steeds problematischer worden wil de FOD Justitie nog meer krachten via het versnelde systeem aannemen. In totaal gaat het om zo’n 1.200 open vacatures. “Kandidaten kunnen nu rechtstreeks hun cv naar de gevangenisdirectie sturen.”

12 juli