Scum Studios laat jongeren lezen door hen games te laten maken van boeken

Jongeren die geïnteresseerd zijn in games ontwikkelen, kunnen binnenkort een cursus gamification volgen bij Scum Studios. Maar: het computerspel moet wel gebaseerd zijn op een boek. Op die manier wil Scum Studios jongeren meer aan het lezen krijgen, én hen ondersteunen bij het gebruiken van hun creativiteit en passie in de mediatechnologische industrie.

Scum Studios werd in 2017 opgericht door Mohamed El Kasmi. “Ik wilde meer positieve beeldvorming van onze multiculturele maatschappij”, vertelt Mohamed. “Velen van onze jongeren komen uit een fragiele socio-economische gezinssituatie en hebben nood aan positieve rolmodellen en begeleiding in de zoektocht naar hun identiteit. Door middel van een digitaal, audiovisueel en crossmediaal platform te creëren, willen we jongeren helpen ontwikkelen.”

Talent ontwikkelen

Concreet? Met workshops - zoals grafische vormgeving, videografie of acteren - kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen onder begeleiding van professionals. “We proberen ook steeds aansluiting te vinden bij professionele platformen - een artikel geschreven door onze jongeren laten publiceren in een echte krant, bijvoorbeeld - om de geleerde skills meteen in de praktijk om te zetten.”

Het project dat Scum Studios wil uitwerken met de opbrengst van JEZ!, heet ‘bibification’. “Een traject dat we uitwerken samen met bibliotheek Permeke”, vertelt Mohamed. “Tijdens dit traject schakelen we professionals in en maken de jongeren een échte videogame. Die moet gebaseerd zijn op een boek of strip die ze hebben gelezen. Games maken is heel populair bij jongeren momenteel, lezen veel minder. Zo willen we jongeren motiveren om vaker een boek vast te pakken.”

Volledig scherm Scum Studios laat jongeren kennismaken met media. © rv

