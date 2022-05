Scoutsleider die meisjes begluurt in douche, veroordeeld tot 12 maanden met uitstel

Borgerhout Zing mee met de klassie­kers van De Kreuners in De Roma

Donderdag 8 en vrijdag 9 september is het tijd om de benen los te gooien in De Roma. De Kreuners spelen er namelijk al hun grootste hits. Layla, Ik Wil Je, Maak Me Wakker, Verliefd Op Chris Lomme, Nee Oh Nee … ze passeren allemaal de revue. Gecombineerd met zorgvuldig opgeblonken parels uit hun enorme repertoire.

