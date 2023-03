Schurft vastgesteld in kleuterschool Sint-Lievenscollege “Alle maatregelen genomen om de verspreiding zo klein mogelijk te houden”

Schurft of scabiës is een huidaandoening die vooral jeuk veroorzaakt door een parasiet, de schurftmijt, die zich nestelt in de bovenste laag van de huid. De mijt legt er eitjes die twee weken later uitkomen. De jonge mijten zoeken op hun beurt een plek om te reproduceren. Schurft is overdraagbaar via rechtstreeks huidcontact maar ook onrechtstreeks, via bijvoorbeeld kledij of beddengoed. Schurft is niet gevaarlijk en gemakkelijk te behandelen met crème of gel.