Schurft rukt op in Antwerpen: “Ik hield het niet meer uit van de jeuk”

Misschien eerst even uitleggen. Schurft – ook wel scabiës genoemd - wordt veroorzaakt door de schurftmijt, een spinachtige parasiet die zich nestelt in de bovenste lagen van de huid. De aanwezigheid van het beestje veroorzaakt een allergische reactie, wat op zijn beurt voor jeuk en roodheid zorgt. Schurft is bovendien besmettelijk. Je kan het oplopen door langdurig huidcontact, door in hetzelfde bed te slapen of kledij te delen met iemand die schurft heeft.