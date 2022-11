Schoten gelost op woning in Klaproosstraat in Wilrijk: zelfde pand vorige week bestookt met vuurwerk

“De politie is ter plaatse gekomen nadat we meerdere meldingen kregen over schoten die gehoord werden”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Verschillende ploegen hebben de omgeving meteen uitgekamd in de hoop iemand te vinden die gelinkt kon worden aan de feiten. Van gewonden is alleszins geen sprake.” Dat was gelukkig vorige week, toen er met vuurwerk naar het pand werd gegooid, ook het geval. Het gerechtelijk laboratorium kwam wel sporenonderzoek doen.