Schoten gelost op woning in Deurne en op nachtwinkel aan Boomsesteenweg op het Kiel in Antwerpen

AntwerpenDe federale politie is een onderzoek gestart naar twee mogelijke aanslagen in de nacht van vrijdag op zaterdag. In Deurne werd geschoten op een woning en op het Kiel was een nachtwinkel het doelwit van criminelen. Of beide zaken met elkaar in verband staan,wordt onderzocht. Het parket van Antwerpen geeft later meer info. Een maand geleden werd aan de woning in Deurne al eens een flashgranaat gevonden. Een link met de drugsoorlog in Antwerpen is niet duidelijk.