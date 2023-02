Schoolstraat als proefproject in Grotebeerstraat en Van Steenlandstraat

Tuin naast cultuur­huis Corso krijgt nieuwe invulling: “Laagdrem­pe­li­ge ontmoe­tings­plek voor jongeren en buurtbewo­ners”

Cultuurhuis Corso in het hart van Oud-Berchem geeft ’t Hof van Even een make-over. Bedoeling is om er een creatieve ontmoetingsplek voor jongeren en buurtbewoners van te maken. ’t Hof van Even ligt op een braak stuk naast Corso.