Scholencampus Cadix op Antwerps Eilandje is “beste vastgoedproject van 2022”

WILRIJK Dop komt voortaan niet meer van jouw Co­ca-Colafles: “Stimuleert recyclage en bestrijdt zwerfafval”

Bij andere plastic flessen zie je het al vaker terugkomen maar nu schakelt ook Coca-Cola in België en Luxemburg over op doppen die vast blijven zitten aan de fles, zelfs als die open is. Op die manier wordt de dop altijd samen ingezameld met de fles en voldoet Coca-Cola aan een nieuwe Europese richtlijn tegen het eenzijdig gebruik van plastic, die volgend jaar in gaat.

9 februari