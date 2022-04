Schip vliegt in brand tijdens renovatie

Wommelgem Werken op E313 in Wommelgem blijven hinder met zich meebrengen

De spits in Antwerpen is op de eerste dag na de paasvakantie opnieuw heel moeizaam verlopen. Dat komt door de werken aan de middenpijler van de nieuwe brug in Wommelgem. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer blijft nog tot eind mei in beide richtingen één rijstrook versperd.

19 april