Schietpartij op Astridplein kost schutter vijf jaar cel: “Hij mikte op borsthoogte, dus poging doodslag is bewezen”

“We kunnen alle hulp gebruiken”: Antwerp Pride op zoek naar vrijwilli­gers

Om Antwerp Pride ook in 2023 weer georganiseerd te krijgen, is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers. Met tot wel 150.000 bezoekers is de hele feestweek één van de grootste evenementen in Antwerpen. Een organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers, kan daarbij alle hulp gebruiken. “Van de bar tot kassa, stewards tot onthaal, opbouw en afbouw, alle hulp is welkom.”