Schietincidenten Antwerpen: onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord, link met achtervolging tot in Rotterdam wordt onderzocht

Antwerpen Het parket in Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor de twee schietincidenten van vrijdagnacht in Deurne en Wilrijk voor poging tot moord en inbreuken op de wapenwetgeving. Er wordt ook onderzocht of een achtervolging van een wagen met Nederlandse nummerplaat die uiteindelijk eindigde in Rotterdam iets met de feiten te maken heeft. Die wagen kon in Borsbeek ontkomen aan een wegversperring. Er werd geschoten op het voertuig door de politie.

Buurtbewoners in Deurne en Wilrijk werden afgelopen nacht opgeschrikt door twee schietincidenten. “De politie kreeg omstreeks 1 uur de melding van een bewoner van een pand in de Bisschoppenhoflaan dat er net geschoten was op zijn woning”, zegt Lieselotte Claessens van het parket in Antwerpen. “Er waren op dat moment een tiental personen aanwezig, maar niemand geraakte gewond. Er is één kogelinslag aangetroffen in een garagepoort. Een goede twee uur later deed zich dan het tweede echte schietincident voor waarbij er schoten zijn gelost op een nachtwinkel. Daar werden uiteindelijk drie kogelinslagen teruggevonden in de gevel, het rolluik en een raam.

Achtervolging

Rond dezelfde periode was er ook sprake van schoten die zouden gehoord zijn in de omgeving van de Cantincrodelaan in Borsbeek. Ook daar werden schoten gehoord. “Dat bleek uiteindelijk te gaan om een schot die de politie heeft gelost op een verdacht voertuig", zegt Claessens. “Na de schietpartij in Deurne had de politie immers een wegversperring opgesteld. Een voertuig wilde inrijden op de versperring en daarop heeft de politie één schot gelost. toen de wagen tegen hoge snelheid voorbij de versperring reed.”

Het ging om een witte Volkswagen Golf met Nederlandse nummerplaten. De achtervolging eindigde uiteindelijk in Rotterdam waar de inzittenden het voertuig hebben gedumpt en te voet zijn gevlucht. Een patrouilleploeg van de politie Antwerpen is het voertuig nog gaan bekijken in Rotterdam op de plaats waar het werd achtergelaten. “Er wordt momenteel onderzocht of het incident met de verdachte wagen iets te maken heeft met de schietpartij in Deurne en of er een verband is tussen de twee schietincidenten op de woning en de nachtwinkel”, zegt Lieselotte Claessens nog.

Moordpoging

Op de twee incidenten kwamen de federale politie en het gerechtelijk labo ter plaatse voor sporenonderzoek. “Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord en inbreuken op de wapenwetgeving”, zegt Lieselotte Claessens. “Die poging moord komt omdat er op het moment van schietpartij op de woning in Deurne in het huis een tiental personen aanwezig was.” De federale politie voert het onderzoek naar de twee incidenten. “Een link met het drugsmilieu wordt zoals altijd onderzocht”, aldus Claessens nog.