Schepen van Doesburg (N-VA) over negatieve reacties op haar relatie met De Roover (N-VA): “We moeten de haters teleurstellen, we zijn gewoon heel gelukkig”

ANTWERPEN“Een oude bok lust ook wel eens een jong blaadje. Is this a joke? Opa heeft zijn thuiszorg gevonden. Filthy old man. Ieuw, sorry maar ieuw.” Het is maar een greep uit sociale media-reacties die Els van Doesburg (32) en Peter De Roover (59) moeten slikken nadat ze hun liefdesrelatie bekend maakten zondagochtend . “Het is vreemd dat vrienden je aanraden geen reacties op sociale media te lezen, dus doen we dat ook niet.”

Federaal fractieleider voor N-VA, Peter De Roover, en Antwerps N-VA-schepen Els van Doesburg maakten zondagochtend gelijktijdig hun relatie bekend via sociale media. Naast de vele positieve reacties krijgt het koppel ook heel wat bagger over zich heen omwille van het leeftijdsverschil tussen de twee. Van Doesburg is met 32 jaar namelijk 27 jaar jonger dan De Roover (59). Van Doesburg reageert nu zelf ook op de enorme aandacht op sociale media, nadat ze de relatie zelf al “extraordinair” noemde in het verlovingsbericht.

“We houden ons privéleven graag privé maar deze gebeurtenis wilden we toch delen”, reageert de schepen. “Voor onze intieme kring was dit natuurlijk geen verrassing. We zijn dankbaar voor de overweldigende hoeveelheid lieve berichten die we al mochten ontvangen. Anderzijds is het wel een bijzonder ervaring wanneer je vrienden en familie bij de aankondiging van je verloving aanraden om reactie op sociale media niet te lezen en je niks aan te trekken van wat de mensen zeggen. Dat hebben we dan ook niet gedaan dus we moeten de haters teleurstellen, Peter en ik zijn gewoon heel gelukkig samen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Els van Doesburg schopte het eerder dit jaar plots tot schepen in Antwerpen. © Jan De Meuleneir / Photo News

Woke

Een hele resem opmerkingen op sociale media die je op z’n zachtst gezegd niet ‘woke’ kan noemen, een gebeuren waar de schepen - opnieuw ironisch - fervent tegenstander van is. Gelukkig is er nog Steven ‘Stef Bef’ Boers - gewezen lid van de Antwerpse cultband Katastroof - voor een komische noot: “Die commentaren op de relatie tussen De Roover en van Doesburg zijn natuurlijk puur jaloezie. Maar hij is nu eenmaal bezet, dames. Deal with it!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.