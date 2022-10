Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) reageert op aanhoudende kritiek van cultuursector: “Kaalslag van cultuur? We subsidiëren nog steeds 25 miljoen euro per jaar”

ANTWERPEN“Nekslag” of zelfs “moord van de Antwerpse cultuur” en “enkel nog geld voor Oude Meesters, jonge kunstenaars worden het mes op de keel gezet”. De reacties op de besparing van de stad op cultuur zijn niet mals. Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) reageert donderdag op de kritiek. “Begrijpelijk dat deze besparing niet met open armen ontvangen wordt, maar een ‘kaalslag’ is het niet, de stad subsidieert nog steeds 25 miljoen euro per jaar aan de sector en investeert 684 miljoen euro in cultuur deze legislatuur.”

Als er bespaard moet worden, krijgt de culturele wereld dikwijls klappen. Dat is bij de Antwerpse begroting niet anders. De jaarlijkse subsidies voor cultuurinstellingen en gezelschappen worden niet geïndexeerd en de projectsubsidies, goed voor 720.000 euro per jaar, worden geschrapt de komende drie jaar. Vanuit verschillende culturele hoeken klonk er woensdag dan ook onvrede.

Het Antwerps KunstenOverleg - dat onder andere Antwerp Symphony Orchestra, Arenberg, De Singel, De Studio, FroeFroe, Het Bos, hetpaleis, JEF, Monty, Opera Ballet Vlaanderen, Rataplan, De Roma, Toneelhuis, Trix en Tutti Fratelli vertegenwoordigt - kwam woensdagavond laat met een gezamenlijk statement.

“Bedrogen”

“Ondanks de uitgestoken hand om in dialoog te gaan, voelen we ons bedrogen”, klinkt het. “Dat het bestuur de projectsubsidies in zijn geheel voor de volgende drie jaren schrapt, was nooit onderwerp van enig gesprek. Het is pijnlijk om vast te stellen dat we hierin als adviesorgaan niet werden gehoord.”

Lana Willems van de getroffen zaal Monty zit ook in het bestuur van het Antwerps KunstenOverleg.

“Als dat stad advies had ingewonnen, hadden we hen kunnen informeren dat de projectmiddelen een wezenlijk onderdeel zijn van een lokaal en Vlaams artistiek ecosysteem en noodzakelijke zuurstof brengen in een dynamisch kunstenveld. Veel jonge kunstenaars werken de eerste jaren van hun carrière enkel met lokale middelen en verwerven pas na enkele jaren een eerste Vlaamse projectsubsidie. Op Vlaams niveau getuigt het van professionalisering als een jonge kunstenaar het vertrouwen krijgt van het lokale cultuurbeleid en zijn werk met lokale middelen kan realiseren.”

Stany Crets en Dimitri Leue

“Niet enkel kunstenaars, maar ook kleinere kunstorganisaties die in een grootstedelijke context met divers en jong talent werken, zien hun werking gekortwiekt. Niet investeren in jong talent en de werkingen van de volledige Antwerpse kunst- en cultuursector keert als een boemerang op de nationale en internationale uitstraling van de stad terug.”

Acteur Stany Crets uitte eerder ook al kritiek op cultuurbeleid en was het gezicht van cultuurprotest op de Brusselse Kunstberg.

Ook bekende gezichten uit de Antwerpse cultuurwereld moeien zich in het debat. Volgens Dimitri Leue gaat er enkel nog geld naar cultuur die al gemaakt is zoals Oude Meesters en krijgen jonge kunstenaars het mes op de keel. Stany Crets vergelijkt de projectsubsidies voor de startende kunstenaar met potgrond. “Zonder potgrond ook geen bloeiende bloemenwinkel.”

“Verantwoordelijkheid genomen”

Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) heeft begrip voor de ongerustheid maar vindt dat de sector overdrijft. “Niemand ziet een besparing graag komen, maar ‘moord’ of ‘nekslag’ van de sector is dit niet. Het licht gaat hierdoor niet uit in de Antwerpse kunsten en cultuur”, benadruk Ait Daoud. “Ik geef mee dat we deze legislatuur 684 miljoen euro voorzien hebben voor het hele culturele veld. Daarbij hoort exploitatie en werking, personeelskosten en investeringen, ook in infrastructuur.”

“Wat betreft cultuursubsidies, zal er de komende drie jaar telkens 720.000 euro minder toegekend worden, van een totaal - in 2022 - van 25,6 miljoen euro. Dat is met pijn in het hart, maar ik schrap liever middelen waarvoor nog geen subsidiedossiers zijn ingestuurd en dus ook nog niet zijn toegekend dan beloofd budget niet te verdelen. Voor de komende jaren stijgt de loonkost van de stad met 350 miljoen euro en de energiekost met 150 miljoen euro, elk kabinet heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een duit in het zakje gedaan.”

