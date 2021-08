Schepen Koen Kennis (N-VA) reageert op heisa na dodelijk ongeval: “Gaat het kruispunt nu sowieso aangepakt worden? Neen”

ANTWERPENEr zijn heel wat vragen ontstaan na het dramatische ongeval van dinsdagochtend in de Lange Leemstraat waarbij twee zusjes om het leven kwamen. Het kruispunt werd eerder al conflictvrij gemaakt, maar die beslissing werd teruggeschroefd door het stadsbestuur. De reden daarvoor bleek niet de doorstroming van hulpdiensten te zijn - zoals eerder gedacht - maar het toenemend verkeer in de straat. “Een conflictvrij kruispunt met langere wachttijden en aangroeiende files zorgt net voor méér onveiligheid”, pareert mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

Het kruispunt van de Lange Leemstraat met de Sint-Vincentiusstraat, waar de twee jonge zusjes dinsdagochtend omkwamen, werd eerder al conflictvrij gemaakt. Daardoor konden overstekende fietsers en voetgangers niet langer tegelijkertijd groen licht krijgen met gemotoriseerd verkeer dat links of rechts afslaat, zoals de vrachtwagen die betrokken was bij het ongeval.

Die beslissing werd echter al snel weer teruggedraaid door het stadsbestuur. De reden daarvoor was woensdagochtend volgens mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) om de hulpdiensten van en naar het nabijgelegen Sint-Vincentiusziekenhuis niet te hinderen. Maar Sint-Vincentius ontkende dat bericht al snel zelf. De ambulances zouden genoeg uitwijkmogelijkheden hebben en zouden nooit geblokkeerd kunnen worden op dat kruispunt.

Eis tot ontslag

Oppositiepartijen Groen en PVDA gingen daarop op hun achterste poten staan en eisten het ontslag van Kennis. “Als blijkt dat de schepen gelogen heeft om de reden om de lichtregeling op het kruispunt weer terug te draaien, moet hij de eer aan zichzelf laten en opstappen”, meent gemeenteraadslid Imade Annouri (Groen). “Twee jonge kinderen lieten het leven bij een zoveelste vermijdbaar verkeersongeval. Medeleven en transparantie hadden gepast geweest maar in de plaats lijkt de schepen te kiezen om onwaarheden te vertellen over zijn eigen beleidsbeslissing.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bloemen aan het kruispunt waar gisteren twee kindjes werden doodgereden. © Patrick Lefelon

Groen werd bijgetreden door gemeenteraadslid Lise Vandecasteele (PVDA). “Het is goed dat er opnieuw acties van onderuit worden aangekondigd voor meer verkeersveiligheid. Laat het een signaal zijn om duidelijk te maken dat veiligheid in het verkeer niet iets is waarover gemarchandeerd mag worden.”

Supercomputer

Over de eis om op te stappen wil Kennis woensdagnamiddag niet veel woorden vuil maken. “Het debat verschuift hier duidelijk van verkeersveiligheid de verkeerde richting uit. Er wordt op de man gespeeld. Wat betreft de ambulances, ik heb nooit gezegd dat het ziekenhuis vragende partij was om de verkeerslichtenregeling terug aan te passen. Onze diensten hebben zélf gemerkt dat de hulpdiensten hinder ondervonden na de gewijzigde situatie.”

De aanwezigheid van het ziekenhuis was echter geen doorslaggevende factor om terug conflicten toe te laten op het kruispunt. Wel het enorm toenemende verkeer in de straat. Dat legt Michael Bastiaens uit, directeur beheer en operaties en mobiliteit en parkeren bij de stad.“In 2018 zijn we een traject gestart om kruispunten in Antwerpen veiliger te maken met de verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) of de zogenoemde supercomputer. Van de 127 onderzochte kruispunten, zijn er intussen al 71 aangepakt, inclusief het betrokken kruispunt in de Lange Leemstraat.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Michael Bastiaens (links) en Koen Kennis (midden) tijdens de persconferentie. © Tine Schoemaker

“Het uitgangspunt voor al die kruispunten is om ze volledig conflictvrij te maken”, benadrukt Bastiaens. “Daar zijn wel twee voorwaarden aan verbonden. Dat de wachttijden voor de zwakke weggebruikers niet te lang oplopen en dat de file-opbouw van het autoverkeer binnen de perken blijft. Als er bij die twee criteria een probleem opduikt, wordt er gekeken welke conflicten er wel nog toegelaten kunnen worden.”

Quote Uit onderzoek blijkt duidelijk dat er méér onveilige situaties ontstonden tijdens het conflict­vrije kruispunt door fietsers die tussen wachtende auto’s laveerden en voetgan­gers die het rode licht massaal negeerden Schepen Koen Kennis

Bizarre verkeerstellingen

Het aantal conflicten op de reeds aangepakte kruispunten is volgens Bastiaens met 57% gedaald. Verwacht is dat die afname voor de nog 56 te bekijken kruispunten, hetzelfde zal zijn. Op 15 april van dit jaar is het kruispunt van de Lange Leemstraat met de Sint-Vincentiusstraat conflictvrij gemaakt. Die afweging werd gemaakt op basis verkeerstellingen van begin 2019, net voor corona toesloeg. Bijzonder genoeg is het verkeer sinds april 2021 enorm toegenomen in de Lange Leemstraat, nog veel meer dan bij de tellingen in 2019. Een duidelijke verklaring heeft de stad daar momenteel niet voor.

“Daardoor werden de wachttijden voor zwakke weggebruikers veel te lang en de verkeersdruk op heel de buurt veel te groot”, zegt Bastiaens. “Op 29 april al hebben we bijgestuurd, door de groentijden voor gemotoriseerd verkeer te verhogen, waardoor zwakke weggebruikers dus langer moesten wachten. Ongeloofwaardig lang wachten, zodat voetgangers het rode licht massaal gingen negeren.”

Teruggeschroefd

Op 8 juli dan besliste de stad weer conflicten toe te laten op het kruispunt. Weliswaar met dynamische verkeerslichten, die in realtime monitoren hoeveel verkeer er wil passeren, en een extra waarschuwingslicht bij conflictsituaties. Het is het enige punt in de stad waar het conflictvrij kruispunt werd teruggeschroefd.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Photo News

Het lijkt daarmee dat de stad een vlotte doorstroming belangrijker vindt dat veiligheid op de weg. “Alsof doorstroming en veiligheid tegengestelden zijn van elkaar”, hekelt Kennis. “Uit onderzoek blijkt duidelijk dat er méér onveilige situaties ontstonden tijdens het conflictvrije kruispunt door fietsers die tussen wachtende auto’s laveerden, voetgangers die het rode licht massaal negeerden en auto’s die kruispunten in heel de buurt blokkeerden. Het klinkt misschien onlogisch maar we zouden vandaag in dezelfde situatie voor exact dezelfde aanpak kiezen op dat kruispunt. Het is namelijk het beste voorstel, ook voor de veiligheid.”

Hoofdstraat

Het lijkt dan ook niet alsof de stad van plan is het kruispunt opnieuw te onderzoeken. “Eerst wachten we het gerechtelijk onderzoek van het ongeval af”, heeft de schepen daarover te zeggen. “Maar uiteraard blijven we elk kruispunt monitoren in de stad, ook dit. We zijn flexibel en als blijkt dat er in de toekomst aanpassingen nodig zijn, dan zullen die ook gebeuren.”

Het probleem is dus niet het al dan niet conflictvrij houden van het kruispunt, maar de enorme hoeveelheid verkeer de straat plots moet slikken. Het weren van doorgaand of zwaar verkeer als mogelijke oplossing, wil de schepen momenteel ook niet horen. “Verkeer weren betekent dat het niet verdwijnt maar weggeduwd wordt naar andere straten. Dat kunnen we niet hebben in deze situatie. De Lange Leemstraat is opgenomen in het wegnetwerk als een hoofdstraat. Dat is niet voor niets zo. Dus gaat het kruispunt nu sowieso aangepakt worden? Neen.”

Volledig scherm © Tine Schoemaker