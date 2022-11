Schepen Koen Kennis (N-VA) gaat opnieuw in debat met Antwerps nachtleven

Nachtzones

In eerste debat wordt er gesproken of er nog plaats is voor het nachtleven in Antwerpen, waar uiteraard zal ingepikt worden op het locatie-onderzoek van de stad of de zogenoemde ‘nachtzones’. Waar kan er in de toekomst nog stevig uitgegaan worden in Antwerpen, en waar niet? Event-promotor Maarten Boodts en café-uitbater Liesbet Goedemé gaan in gesprek met de schepen en Zara De Meyer, de horeca-manager van de stad. Het debat wordt in goede banen geleid door Anton Obbels, die afgelopen zomer zijn thesis schreef over het Antwerpse nachtleven.