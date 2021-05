Schattigste hond van Vlaanderen blaft plat Antwerps: maak kennis met Marcel

ANTWERPENVoor wie daar nog aan moest twijfelen: de schattigste hond van Vlaanderen is wel dégelijk van ’t Stad. De hele week ging radiozender Joe FM met James Cooke en Gert Verhulst op zoek naar de leukste honden van het gewest. De zeven maanden oude dwergpoedel Marcel ging vrijdagavond met de trofee van schattigste hond naar huis. “Iedereen was dol op Marcel, hij ging zelfs spelen en kwispelen bij de grootste hond van Vlaanderen.”

Presentatoren Raf Van Brussel en Rani De Coninck zijn al de hele week op zoek naar de schattigste, harigste, grootste, heetste, stoutste, strafste en leukste hond van Vlaanderen. Wel vijfduizend baasjes schreven hun viervoeter in voor de wedstrijd en vrijdag werd de finale gespeeld met drie finalisten per categorie. De Antwerpse Marcel haalde de top drie in de categorie schattigste hond en juryleden Gert Verhulst en James Cooke oordeelden dat de dwergpoedel met de trofee naar huis mocht.

Hondenshow op de radio?

Laura Claeys (28) uit Antwerpen schreef samen met een heleboel vrienden haar Marcelleke voor de grap in. “Een beetje onder druk dus”, lacht Laura. “Toen ik dat telefoontje kreeg dat hij het tot de laatste drie had geschopt, was ik enorm verbaasd. Uit vijfduizend inzendingen? Het is wel een beetje raar, zo’n hondenshow op de radio. Je weet dat de luisteraar je hond niet kan zien dus je moet hem zo goed mogelijk proberen te verkopen met woorden. Alhoewel de sociale media van Joe wel naarstig foto’s plaatsten en Marcel zelf heeft ook zijn eigen Instagrampagina.”

Natuur genoeg rond Antwerpen om zich uit te leven.

Gert en James

Laura haalde Marcel afgelopen december pas in huis. Hij heeft een terras van twintig vierkante meter ter beschikking op Linkeroever om te ravotten en uiteraard alle natuurgebieden in de omgeving daar. “Een deugniet, een schatje, vanaf dag één”, glundert Laura. “Dat heeft ook James Cooke gezien vrijdag, die was er helemaal wild van. En Gert? Die heeft wellicht al te veel honden in zijn leven gezien, maar zijn eigen hond momenteel heet ook Marcel. Heeft dat ’t me gedaan?”, lacht Laura.

Ongezien

Marcel heeft ook al afgezien in de korte tijd dat hij rondsnuffelt op deze aardkloot. Door allergieën had hij een tijdlang last van maag en darmen. “Toen hij naar de dierenarts moest voor een echo, wilden ze hem met drie tegen houden op de tafel maar dat was helemaal niet nodig”, herbeleeft Laura. “Ook het scheren van zijn vacht, de koude echogel die aangebracht werd en het onderzoek zelf, liet hij gewoon toe, hij gaf geen kik. De artsen zeiden dat ze zoiets nog nooit meegemaakt hadden. Ze hebben zelfs bijkomende echo’s gedaan ter preventie omdat het zo gemakkelijk ging.”

Marcel zelf was ook in zijn nopjes vrijdag tijdens de finale. “Hij geniet dan van die aandacht, hij ging zelfs spelen en kwispelen met de hond die de trofee grootste van Vlaanderen had binnen gehaald. Na het avontuur viel hij vrijdagavond voldaan als een blok in slaap.”

Je kan de avonturen van Marcel volgen op zijn Instagrampagina.

