Saunamoordenaar riskeert opnieuw 8 jaar cel voor moordpoging op celgenoot: “Ik kneep tot hij rustig werd”

Antwerpen/SchotenDe 41-jarige Tongsard Watchrawoot die in 2001 werd veroordeeld voor de moord in de sauna Kouros in Schoten, riskeert opnieuw 8 jaar cel. De openbare aanklager beschuldigt hem van een moordpoging op zijn celgenoot in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever. Tongsard vindt die beschuldiging overdreven.

Drugsverslaafde M. zat samen met Tongsard Watchrawoot op een afdeling van het Forensich Psychiatrisch Centrum op Linkeroever. Op 30 juni 2020 zou M. worden overgeplaatst en hij was die ochtend in zijn cel zijn spullen aan het pakken. Rond 7u45 kwam Tongsard Watchrawoot afscheid nemen.

Slachtoffer M.: “Ineens greep hij mij langs achter vast en knelde zijn arm rond mijn keel. Ik dacht dat het om te lachen was en tikte hem op zijn schouder. Maar dan begon hij harder en harder te knijpen. Ik kon niet meer roepen en dreigde het bewustzijn te verliezen."

Advocaat Charlotte De Boeck die slachtoffer M. bijstond, citeerde uit de verklaring van verdachte Tongsard Watchrawoot. Hij gaf toe dat hij bleef knijpen tot “M. niet meer bewoog en niet meer tegenspartelde.” Gelukkig kon M. met zijn voorhoofd de alarmknop induwen waarna het personeel ingreep.

Ook voor het openbaar ministerie was de poging moord bewezen. Tongsard Watchrawoot had gevoelens voor slachtoffer M. maar die waren niet wederzijds. Tongsard Watchrawoot voelde zich die ochtend afgewezen en verloor daardoor zijn zelfbeheersing. Volgens de psyhiater is Tongsard heel snel emotioneel gekrenkt. Dat resulteerde die ochtend in trekken en duwen waarop Tongsard Watchrawoot zijn zelfbeheersing verloor. Hij duwde de deur dicht en nam M. in een houdgreep.

Openbare aanklager: “Gelukkig kon het slachtoffer de alarmknop induwen, anders was dit mogelijk fataal afgelopen. Daarom vorder ik voor poging moord een celstraf van 8 jaar.”

Sauna Kouros

Voor de verdediging van Tongsard Watchrawoot pleitte Dieter De Koninck. Hij wees erop dat zijn cliënt werd geïnterneerd nadat hij in 2001 eerst was veroordeeld tot 28 jaar celstraf voor de moord op zaakvoerder Paul Madou van sauna Kouros in Schoten. Tonsard Watchrawoot, toen 19 jaar, was één van de overvallers die ‘s nachts de sauna overvielen, het personeel knevelden en zaakvoerder Paul Madou verdronken in een bubbelbad. Daarna gingen zij er met de kassa vandoor.

Volgens de verdediging was er in deze nieuwe zaak geen sprake van poging tot moord. Zowel de getuigenissen van het personeel als de camerabeelden vormden geen bewijs dat Tongsard Watchrawoot die ochtend met voorbedachte rade naar de cel van slachtoffer M. was gestapt. De verdediging vroeg een herkwalificatie naar slagen en verwondingen.

In zijn laatste woord zei Tongsard Watchrawoot dat hij M. enkel had vastgegrepen “om hem te kalmeren.” Hij voelde wel aan dat hij te hard had geknepen en daarvan had hij spijt. “Ik had niet zo impulsief mogen reageren”, vond Tongsard.

De rechtbank doet uitspraak op 8 februari.